Prasówka Prudnik 30.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Prudniku nie minęło Cię nic ważnego

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

Klasyczne muffiny dyniowe to słodki wypiek, który często można spotkać w jesiennym menu. Tym razem proponuję upiec babeczki na słono z dynią w roli głównej. Można je podawać w trakcie domówki sylwestrowej lub na co dzień do popołudniowej kawy. Wypróbuj prosty przepis na wytrawne muffiny dyniowe.