Prasówka Prudnik 26.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Prudniku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Prudnik 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Agrest to pyszny owoc, z którego można robić doskonałe dżemy, konfitury oraz inne przetwory. Zrobione z dojrzałych owoców są słodkie, pyszne i bardzo aromatyczne. Doskonale pasują jako dodatek do chleba, naleśników, placków i ciast. Wypróbuj tradycyjny przepis na dżem z agrestu i sprawdź, jak łatwo go zrobić.