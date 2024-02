Prasówka Prudnik 23.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Prudniku nie minęło Cię nic ważnego

Bieg z manekinem, przewrót w przód czy rzut piłką lekarską. To tylko niektóre z umiejętności sprawdzane na torze przeszkód, który należy zaliczyć przed wstąpieniem do policji. Opolscy mundurowi zachęcają, by niezobowiązująco sprawdzić się w takim teście.

Wzór opolski to charakterystyczny dla naszego regionu sposób zdobienia porcelany. Wyróżnia się on kwiecistą i roślinną ornamentyką. Taka opolska porcelana potrafi osiągać w Internecie naprawdę wysokie ceny. Sprawdć, czy nie masz podobnej zastawy w swoim domu.