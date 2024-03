Prasówka Prudnik 20.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Prudniku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Prudnik 20.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Gdy zakochani stają przed ołtarzem lub przed urzędnikiem, mają nadzieję na długie wspólne życie. Co więcej, składają sobie obietnice, które mają dać im gwarancję na udane małżeństwo. W praktyce jednak życie idzie swoim torem i nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Eksperci wymienili osiem sekretów szczęśliwych małżeństw. Co robią wieloletnie pary, by podtrzymać uczucie?