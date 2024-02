Prasówka 9.02.2024 Prudnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Prudnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02, w Prudniku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowo tani wypoczynek na Malediwach? Zobacz najlepsze oferty wycieczek last minute do azjatyckiego raju”?

Prasówka Prudnik 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowo tani wypoczynek na Malediwach? Zobacz najlepsze oferty wycieczek last minute do azjatyckiego raju Położone na Oceanie Indyjskim Malediwy to wymarzony kierunek podróży dla wszystkich, którzy chcą poczuć się jak w raju. Chociaż najczęściej zakup takiej wycieczki to ogromny wydatek, niekiedy można trafić w sieci na naprawdę kuszące oferty. Sprawdziliśmy, ile kosztuje urlop last minute na Malediwach – część propozycji pozytywnie zaskakuje.

📢 Livigno to nie tylko narty. Sprawdziłam, jakie atrakcje czekają w ukochanym przez Polaków włoskim kurorcie Zastanawiacie się, gdzie wybrać się na narty za granicę, skoro zima w Polsce nie dopisuje? Wypróbujcie Livigno – to chyba ulubiony włoski kurort zimowy Polaków, w dodatku czeka tu na was wiele innych atrakcji poza nartami. Jak dostać darmowe skipassy w Livigno, co robić po zabawie na stoku? Przekonajcie się – poniżej moja relacja z wycieczki do włoskiego „Małego Tybetu”.

📢 Odpust ku czci św. Walentego w Łączniku. W tym roku uroczystości odpustowe potrwają 6 dni. Będą pielgrzymki zakochanych, chorych, strażaków W Łączniku w gminie Biała odbędzie się 6-dniowy odpust ku czci św. Walentego. Męczennik z Włoch jest nie tylko patronem zakochanych. W Łączniku za jego wstawiennictwem modlą się także młodzi, matki oczekujące dziecka, chorzy i cierpiący oraz strażacy. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku znajdują się relikwie św. Walentego pozyskane z jego grobu we Włoszech.

Prasówka 9.02 Prudnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jeden, by wszystkimi rządzić. WhatsApp wkrótce będzie jedynym potrzebnym komunikatorem? Zobacz, co się zmieni Na rynku komunikatorów internetowych wkrótce może powstać duże zamieszanie. Prawdopodobnie wrócimy do czasów, w których jeden program mógł obsługiwać wiele komunikatorów, jak to miało miejsce za czasów początków polskiego internetu. WhatsApp może już wkrótce otrzymać możliwość obsługi innych popularnych komunikatorów. Zobacz, jak ma to działać.

📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek. 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Druga fala rolniczych protestów wyjeżdża na drogi w piątek. Kierowców czeka masa dotkliwych utrudnień W piątek zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia będą duże. Rolnicy chcą nawet wyjechać na autostradę A4 i zablokować dojazdy do autostrady. Wojewoda Monika Jurek jest temu przeciwna.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.