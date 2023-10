Prasówka 20.10.2023 Prudnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Prudnika

Sprawdziliśmy, jakie najtańsze samochody używane można teraz kupić w województwie opolskim. Niestety, nawet ceny najstarszych samochodów poszły w górę. Nie da się już kupić auta za tysiąc złotych. Ale jeśli dołoży się drugie tyle, to można już za taką kwotę kupić samochód na chodzie. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w województwie opolskim.

Wbrew słowom pani poseł Pauliny Hennig-Kloski środki na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok - napisała w środę na portalu X (dawniej Twitter) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.