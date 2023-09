Prasówka 1.09.2023 Prudnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Prudnika

34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

Gazetki szkolne od lat zdobią ściany klas i korytarze placówek, stanowiąc integralną część tego szkolnego krajobrazu. Często powstają dzięki współpracy nauczycieli i uczniów, a także kreatywności samych dzieci. Jeśli zastanawiasz się, jak stworzyć efektowną gazetkę, oto kilka pomysłów. Zobacz 9 propozycji, po kilka dla różnych grup wiekowych. Przekonaj się, jak zaangażować dzieci do tworzenia gazetek ściennych.

Krew to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy przekazać drugiemu człowiekowi, dlatego warto namawiać kolejne pokolenia, żeby oddawały ten drogocenny płyn. Przypominamy, jak można to zrobić po raz pierwszy.

„Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach.