Pogoda w Prudniku we wtorek, 14.05. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Prudnika

Pogoda na jutro (wtorek, 14.05) dla Prudnika

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 21°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 8°C. Prognoza pogody na wtorek nie przewiduje opadów. Parasol nie będzie ci potrzebny.

Zgodnie z prognozą pogody Prudnika, we wtorek (14.05) wiatr może osiągnąć w porywach do 16 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 18°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.