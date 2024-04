Oto wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w gm. Biała w wyborach samorządowych 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: BARYSZ Roman Paweł: pozycja 14 : 33,14% (116 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: WIERTELARZ Kamil Paweł: pozycja 15 : 20% (70 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: WLOKA Oliwer Jakub: pozycja 16 : 11,71% (41 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: SCHINKE Damian Gerhard: pozycja 17 : 35,14% (123 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: CZERWIŃSKI Jacek: pozycja 14 : 32,31% (84 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: BRYNDZA Ewelina Aniela: pozycja 15 : 21,54% (56 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: ANDREJSZYN Tadeusz: pozycja 17 : 46,15% (120 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: KLINKE Marek Jan: pozycja 14 : 29,52% (67 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: BOCHENEK Magdalena Iwona: pozycja 15 : 16,74% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: PUCHAŁA Piotr Jan: pozycja 17 : 53,74% (122 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: ŻELAZKO Patryk: pozycja 14 : 47,72% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: RODEN Józef Leon: pozycja 17 : 52,28% (103 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: FIEBICH Krzysztof Andrzej: pozycja 14 : 42,48% (48 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: SULIKOWSKA Justyna Monika: pozycja 17 : 57,52% (65 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: WOTKA Irena Helena: pozycja 14 : 35,06% (135 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: SOBÓTKOWSKI Dariusz Janusz: pozycja 15 : 2,34% (9 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: MOSZCZEŃSKI Konrad Piotr: pozycja 16 : 42,34% (163 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: LUDA Damian Robert: pozycja 17 : 20,26% (78 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: FLUDER Małgorzata Teresa: pozycja 14 : 39,19% (58 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: LUBCZYK-SZOLC Karolina Anna: pozycja 16 : 43,92% (65 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: SPYRA Magdalena Bernadeta: pozycja 17 : 16,89% (25 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: GÜRTLER Emilia Elżbieta: pozycja 14 : 30,05% (64 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: DRELICH Łukasz: pozycja 15 : 5,16% (11 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: NEUGEBAUER Gabriela Maria: pozycja 17 : 64,79% (138 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: KWOCZEK Mariusz Józef: pozycja 14 : 18,43% (40 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: SROKA Nikola Magdalena: pozycja 15 : 6,91% (15 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: BRYNDZA Edyta Anna: pozycja 16 : 15,67% (34 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: WEISS Waldemar Andrzej: pozycja 17 : 58,99% (128 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: OSIEWACZ Andrzej Jan: pozycja 14 : 33,01% (101 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: SZATKA Łukasz Piotr: pozycja 15 : 7,52% (23 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: WILDE Michał Jan: pozycja 16 : 44,77% (137 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: CEBULA Anna Maria: pozycja 17 : 14,71% (45 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: TARNOWSKI Damian Szymon: pozycja 17



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: KOSIŃSKI Mateusz Marek: pozycja 14 : 24,04% (69 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: AUGUSTYN Paweł Roman: pozycja 15 : 8,36% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: MARZOTKO Zygfryd Teodor: pozycja 16 : 27,18% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: PIKUL-SCHULZ Danuta Krystyna: pozycja 17 : 40,42% (116 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: GOREK Sabina Maria: pozycja 14 : 77,71% (129 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: KUSIEK Izabela: pozycja 16 : 22,29% (37 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: OLSZYNKA Aneta Zuzanna: pozycja 14 : 37,54% (107 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA WSPÓLNE DOBRO: STEIN Maria Teresa: pozycja 15 : 18,6% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: LALUK Andrzej: pozycja 16 : 4,56% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: STRZODA Jan Franciszek: pozycja 17 : 39,3% (112 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO: SMIATEK Jan Antoni: pozycja 14 : 23,24% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ: CEBULA Joanna Magda: pozycja 16 : 22,18% (63 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY: CZAJA Justyna Beata: pozycja 17 : 54,58% (155 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Biała

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Biała

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.