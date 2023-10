Lista lokali wyborczych w Prudniku. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Niemysłowice 131a, 48-200 Niemysłowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Podgórna 5, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Podgórna 7, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Królowej Jadwigi 23, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kościuszki 55 A, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Prężyńska 3 - 5 - 7, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Podgórna 9a, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Armii Krajowej 1, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Młyńska 1, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Szybowice 72, 48-200 Szybowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Rudziczka 266, 48-200 Rudziczka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Moszczanka 166, 48-200 Moszczanka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Piorunkowice 53, 48-200 Piorunkowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mieszkowice 145, 48-200 Mieszkowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Czyżowice 57, 48-200 Czyżowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Podgórna 9, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Nad Złotym Potokiem 52, 48-200 Łąka Prudnicka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Wierzbiec 5, 48-200 Wierzbiec numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1a, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Parkowa 6, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Piastowska 26, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak mogą brać udział w wyborach osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.